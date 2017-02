Sie warnte davor, Anhänger des Predigers Fethullah Gülen in Deutschland zu bespitzeln. Imame vom Islamverband Ditib hatten offenbar im Auftrag der türkischen Regierung Informationen über Gülen-Unterstützer in die Türkei geleitet. Erdogan macht den Prediger für den Putschversuch letzten Sommer verantwortlich. Bei der Frage, ob Gülen-Anhänger an die Türkei ausgeliefert werden, machte Merkel klar, dass unabhängige Gerichte darüber zu entscheiden hätten.



Die Kanzlerin pochte auch darauf, dass die Meinungs- und die Pressefreiheit eingehalten werden. Außerdem schlug sie vor, dass bei dem Referendum über die Verfassungsänderung zum Präsidialsystem in der Türkei unabhängige Beobachter dabei sind.