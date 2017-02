Dass der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Untersuchungshaft ist, sorgt für viel Kritik - zum Beispiel bei der Bundesregierung.

Yücel arbeitet als Korrespondent für die Zeitung Die Welt. Er ist seit zwei Wochen in der Türkei in Polizeigewahrsam. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Propaganda für eine terroristische Vereinigung gemacht zu haben. Ein Haftrichter in Istanbul hatte gestern angeordnet, Yücel in Untersuchungshaft zu nehmen. Die kann bis zu fünf Jahre dauern. Yücel besitzt die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft.