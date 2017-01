Was Naturforscher manchmal zu sehen kriegen, kann einem den Magen umdrehen.

Zum Beispiel Fehlgeburten von Zebras in der Savanne oder die Reste von Robben, die von einem Eisbären gehäutet wurden. Um solche Bilder ist auf Twitter ein regelrechter Wettbewerb ausgebrochen. Unter dem Hashtag #BestCarcass kann man sich - wenn der eigene Magen das aushält - die Bilder anschauen und natürlich auch teilen. Angefangen hatte das Ganze vor etwa einer Woche in einer Gruppe von Tierforschern, die alle afrikanische Raubtiere untersuchen und die auf Twitter miteinander verbunden waren. Mittlerweile beteiligen sich Menschen aus der ganzen Welt. Aus Sicht der Forscher gehören die toten Tiere in allen Stadien der Verwesung ganz einfach zum Kreislauf des Lebens dazu.