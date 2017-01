Höcke hatte sich mutmaßlich auf das Holocaustmahnmal in Berlin bezogen und gesagt, Deutschland sei das einzige Volk der Welt, das sich ein "Denkmal der Schande" in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt habe. Im Zusammenhang mit dem Holocaust forderte er eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" und sprach von einer - Zitat - "dämlichen Bewältigungspolitik" in Deutschland. Er selbst sagt inzwischen, dass seine Rede bewusst bösartig interpretiert worden sei.

In seiner eigenen Partei wird das allerdings anders gesehen. Der rheinland-pfälzische AfD-Landesvorsitzende Junge sagte im Deutschlandfunk, Höckes Ausflüge in die Zeit des Dritten Reichs seien kontraproduktiv. Dadurch gerate die AfD in ein Fahrwasser, in das sie nicht gehöre. AfD-Chefin Petry hatte Höcke wegen seiner Äußerungen als Belastung für die Partei bezeichnet.