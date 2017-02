CSU-Chef Horst Seehofer sagte nach einer gemeinsamen Sitzung der beiden Schwesterparteien, die Gemeinsamkeiten seien so groß, dass man zusammen in den Wahlkampf ziehen wolle. Mit den Differenzen in der Flüchtlingspolitik gehe man offen und mit gegenseitigem Respekt um.



CDU-Chefin Merkel sagte, sie bleibe bei ihrer Ablehnung einer Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge. Den CSU-Forderungen werde sie nicht nachgeben. Beide Parteien hatten in den letzten Monaten über eine Obergrenze gestritten. Die CSU hatte sie zur Bedingung für eine mögliche gemeinsame Regierung gemacht.