Anderswo in den Emiraten fällt das Unwetter aber weniger schön aus. Es gab einen heftigen Sturm mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometern, Einwohner berichten, dass ihnen der Sand um die Ohren flog. An einer wichtigen Straße in Dubai kippte ein Baukran durch eine Windböe um, ein Mensch wurde verletzt. Außerdem musste eine Radrenn-Tour abgesagt werden.

Trotzdem twittert die Tourismusbehörde lieber die schönen Seiten des Unwetters: