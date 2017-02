In Uruguay gibt es Streit über ein Schulbuch, in dem es auch um die russische Revolution geht.

Die fand 1917 statt, der russische Zar wurde gestürzt und die Sowjetunion gegründet. Die Kommunistische Partei mit Lenin und Stalin kam an die Macht.

Was Kommunismus ist, wird in dem Schulbuch mithilfe einer Dorfgemeinschaft von Schlümpfen erklärt. Politiker der Opposition in Uruguay sagen aber, der Kommunismus werde darin vor allem idealisiert. Konkret geht es um Textzeilen wie: "Alle haben eine Wohnung, niemand muss hungern" und "alle haben Zugang zum Wasserbrunnen, er gehört niemandem, sondern allen".

Die nationale Bildungsbehörde will die Vorwürfe prüfen. In Uruguay regiert ein linkes Bündnis, zu dem auch die kommunistische Partei gehört.