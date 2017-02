Das Gebot für's Telefon kam per Telefon.

Für umgerechnet knapp 230.000 Euro hat ein Auktionshaus im US-Staat Maryland das persönliche Reisetelefon von Adolf Hitler versteigert. Infos zum Käufer wurden nicht bekannt gegeben, nur, dass er sein Gebot telefonisch abgegeben hat.



Das Telefon ist ein rotes Modell von Siemens, auf der Rückseite sind Hitlers Name und das Parteilogo der NSDAP eingraviert. Das Auktionshaus hat es in seinem Katalog als eine "Massenvernichtungswaffe" bezeichnet. Die Anordnungen, die Hitler damit erlassen habe, hätten vielen Menschen das Leben gekostet. Laut dem Auktionshaus haben russische Soldaten das Telefon 1945 an einen britischen Soldaten übergeben. Dessen Sohn hatte es jetzt versteigern lassen.

Der Umgang mit ehemaligen Hitler-Besitztümern und besonders auch die Versteigerung solcher Stücke sorgt immer wieder für Aufsehen und Diskussionen. Von Hitlers Bartbürste und einer Röntgenaufnahme bis zur Unterhose von Hermann Göring wurden schon zahlreiche Nazi-Devotionalien in Auktionen angeboten. Der Historiker Andreas Mix vom Memorium Nürnberger Prozesse zum Beispiel kritisiert, dass man die Herkunft der Objekte genau prüfen müsse, dass sich die Auktionshäuser da aber oft bedeckt halten. Außerdem, findet Mix, gebe es Unterschiede, je nachdem, was versteigert wird: Natürlich hätten viele historische Objekte eine "Aura" und könnten spannend sein, "aber manche Objekte sind einfach geschmacklos, makaber und skurril."