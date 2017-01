In einem neuen Bericht von CIA, FBI und NSA steht, dass Putin so den Ausgang der Präsidentschaftswahl beeinflussen wollte. Die Autoren schreiben, Russland habe den Glauben der Öffentlichkeit in den demokratischen Prozess untergraben wollen. Außerdem sei die demokratische Kandidatin Hillary Clinton verunglimpft worden, um ihre Siegchancen zu schmälern.