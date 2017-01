Eine Lehrerin in den USA hat ihre Schülerin gezwungen, in einer Abstellkammer des Klassenraums in einen Eimer zu pinkeln. Jetzt, fünf Jahre später, hat ein Gericht in San Diego der Betroffenen eine Entschädigung zugesprochen: Die heute 19-Jährige bekommt umgerechnet knapp 1,8 Millionen Euro.