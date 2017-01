Die Freiheit der Kunst hat offenbar ihre Grenzen - jedenfalls, was Bilder im US-Kapitol in Washington angeht.

Im Flur muss jetzt das Bild eines Schülers abgehängt werden. Auf dem Gemälde war ein Warzenschwein in einer Polizeiuniform zu sehen. Es zielt mit einer Waffe auf einen Demonstranten - der selbst ein Wolf ist. Das Ganze ist eine Anspielung auf die Unruhen in der Stadt Ferguson in Missouri. Der Schüler hatte seine Arbeit für einen nationalen Wettbewerb eingereicht. Die Motive sollten aber keine aktuelle politische Kontroverse zeigen oder sonst in irgendeiner Weise grausam sein. Mehrere Republikaner hatten sich über das Bild beschwert.