Auch für Nicht-Flüchtlinge wird es in nächster Zeit schwieriger, Visa für die USA zu bekommen - wenn sie aus bestimmten Ländern kommen. Dazu zählen muslimisch geprägte Länder wie Iran, Irak, Libyen oder Somalia. Die US-Regierung will die nächsten Monate prüfen, welche Länder sicher genug sind, um Einreisen von dort wieder zu erlauben.

Eine muslimische Organisation sieht die US-Verfassung verletzt und will Klage einreichen. Auch der Präsident des "Nationalen Verbandes der Evangelikalen", forderte Trump auf, das Flüchtlingsprogramm nicht zu stoppen. Die meisten Flüchtlinge seien Menschen, die Bürgerkriegen und der Terrormiliz IS entkommen seien.

Der Präsident des jüdischen Hilfsverbandes HIAS nannte den neuen Erlass "widerwärtig und abscheulich". Rabbiner kritisierten, die Einreisebeschränkungen erinnerten an die 30er Jahre. Sie forderten von Trump, "Amerikas Türen offenzuhalten". Mehr als 2000 Religionsführer unterschiedlicher Glaubensrichtungen haben einen Brief an Trump und Kongress-Abgeordnete unterschrieben, in dem sie fordern, Bürgerkriegsflüchtlinge - vor allem aus Syrien - in den USA aufzunehmen.