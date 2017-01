Gericht verbietet Einreiseverbote

In den USA haben Richter das Einreiseverbot für viele Muslime erstmal gestoppt.

In New York hat angeordnet, dass Flüchtlinge und Reisende, die seit gestern an den Flughäfen in den USA angekommen sind, nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen, wenn sie gültige Visa haben. Präsident Donald Trump hatte per Dekret angeordnet, dass Bürger von sieben mehrheitlich muslimischen Ländern, nicht mehr einreisen dürfen. 109 Einreisende waren laut den Behörden deshalb an Flughäfen in den USA festgehalten worden. Mehr als 170 Menschen sind in anderen Ländern zum Teil gestrandet, weil Fluggesellschaften sie auf dem Weg in die USA aufgehalten hatten.

Am New Yorker Flughafen demonstrierten hunderte Menschen gegen das Einreiseverbot. Menschenrechtsorganisationen hatten dagegen geklagt - und gewonnen. Es gibt auch politische Konsequenzen. Der Iran hat angekündigt, jetzt auch keine US-Bürger mehr ins Land zu lassen.