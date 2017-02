In den USA gibt es Kritik am Ausschluss mehrerer Medien von einem Pressebriefing im Weißen Haus.

In einer Stellungnahmen der New York Times heißt es, so etwas habe es im Weißen Haus noch nicht gegeben. Medien müssten freien Zugang zu einer transparenten Regierung haben. Der Fernsehsender CNN sprach von einer "inakzeptablen Entwicklung". Anscheinend revanchiere sich das Weiße Haus auf diese Weise für die Berichterstattung. Die Korrespondentenvereinigung im Weißen Haus legte Protest ein.

Die US-Regierung hatte unter anderem den Sender CNN, die New York Times und das Web-Magazin Politico von einem informellen Briefing ausgeschlossen. Diese Medien hatten in den letzten Wochen immer wieder kritisch über die Regierung berichtet. Das Weiße Haus erklärte, dass durch die geladenen Medien "jeder repräsentiert" sei.