Das neue Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump ist noch gar nicht in Kraft, trotzdem gibt es schon Widerstand.

Nachdem am Mittwoch der Bundesstaat Hawaii Klage eingereicht hatte, haben jetzt Washington, Oregon und New York angekündigt, auch das neue Dekret stoppen zu wollen. Ziel der Kläger ist, dass der Erlass bundesweit ausgesetzt wird, weil er aus ihrer Sicht gegen die US-Verfassung verstößt. Eine Anhörung ist für Mittwoch geplant, einen Tag bevor die neuen Regeln in Kraft treten sollen.

Schon der erste Einreise-Erlass von Trump im Januar war gerichtlich gestoppt worden. Der neue ist enger gefasst - er betrifft Bürger aus sechs muslimisch geprägten Staaten - der Irak ist davon nicht mehr betroffen. Die US-Regierung begründet das Einreiseverbot mit dem Schutz vor Anschlägen.