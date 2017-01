In New York kann man Polizisten begegnen, die Bart und Tattoos haben oder einen Turban auf dem Kopf.

Die Polizei in New York hat die Regeln für das Aussehen der Beamten in letzter Zeit gelockert. Etwa 160 Angehörige der Sikh-Religion aus Indien dürfen seit letztem Monat blaue Turbane statt der Polizei-Mützen tragen. Frauen dürfen Kopftücher tragen. Auch Bärte und sichtbare Tattoos sind erlaubt.

Ein muslimischer Polizist hatte seine Behörde verklagt, weil die ihm die Länge seines Bartes vorschreiben wollte - die New Yorker Behörde hat die Regeln daraufhin geändert. Auch in anderen Städten und Bundesstaaten der USA gelten nicht mehr so strenge Vorschriften wie früher - etwa in New Orleans, Portland, Oregon, Austin, Texas und Florida. Viele Polizeibehörden haben Probleme, Nachwuchs zu rekrutieren - schließlich ist der Job eher schlecht bezahlt und oft anstrengend und gefährlich. In Kansas hatte die Polizei eine Umfrage unter Bürgern durchgeführt und gefragt, ob Tattoos für Polizisten verboten sein sollten. Die Mehrheit antwortete, dass es keine entsprechende Vorschrift gebe solle. Fast die Hälfte der Befragten war selbst tätowiert.

"Wir waren von dem Ergebnis überrascht. Es scheint den Leuten egal zu sein." Lt. Adam Winters

Trotzdem sind sichtbare Tattoos in Kansas immer noch verboten, weil die Behörden ein Problem darin sehen, zu entscheiden, welche Tattoos in Ordnung wären und welche nicht. In Philadelphia will die Polizei die Regeln wieder strenger machen, nachdem ein Foto von einem Polizisten aufgetaucht ist, der ein Nazi-Symbol auf dem Arm trägt. Die Tattoo-Frage bleibt also kompliziert, generell gelten aber zunehmend lockerere Regeln, um mehr qualifiziertes Person zu bekommen. Auch die US-Armee hat die Regeln vor Kurzem gelockert. Tattoos, Übergewicht und Kiffen während der Jugend sollen kein Grund mehr sein, von der Armee abgewiesen zu werden. Einer Umfrage zufolge hat fast jeder zweite US-Bürger, der in den 80er oder 90er Jahren geboren wurde, ein Tattoo.

Auch in Deutschland ein Thema