Wörtlich schreiben sie laut New York Times in einer Erklärung: "Führende Politiker säen Furcht, indem sie uns nach Geschlechtern, Hautfarben, Religionen und Sexualitäten trennen." Zu den Unterzeichnern gehört auch die deutsche Filmemacherin Maren Ade, deren Film Toni Erdmann für einen Oscar nominiert ist. Auch der iranische Regisseur Asghar Farhadi hat unterschrieben. Er ist für den Film The Salesman nominiert, will die Gala morgen Abend aber boykottieren - aus Protest gegen die Einreisepolitik von US-Präsident Donald Trump.

Einem oscar-nominierten Kameramann aus Syrien haben die USA die Einreise verweigert. Er sollte eigentlich heute aus Istanbul in Los Angeles ankommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP hat das US-Heimatschutzministerium aber in letzter Minute entschieden, ihn nicht ins Land zu lassen - wegen "nachteiliger Informationen". Was das konkret bedeutete, wurde nicht bekannt.