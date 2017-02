Vor Journalisten sagte er, vermutlich sei noch nie ein US-Präsident in so kurzer Zeit so erfolgreich gewesen wie er. Gleichzeitig kritisierte er die Medien und lieferte sich Wortgefechte mit einzelnen Journalisten.

Fakten-Check: Trumps Chaos-Theorie

Die Terrormiliz IS begann an Boden zu verlieren, ehe Trump ins Amt kam. Nicht nur im Irak und Syrien ist die Dschihadistengruppe in Bedrängnis, sondern auch in Libyen. Die stetigen militärischen Fortschritte im Irak in Obamas letzten zwei Amtsjahren haben den IS in Mossul - seiner wichtigsten Hochburg in dem Land - an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Trotz ihres schrumpfenden Territoriums bleibt die Extremistengruppe aber eine Gefahr, nicht zuletzt weil sie Anhänger zu Terrorakten aufruft.