"Von heute an gilt 'America first'"

Donald Trump ist offiziell der neue Präsident der USA.

In seiner ersten Rede nach seinem Amtseid hat er versprochen, dass bei jeder seiner Regierungs-Entscheidungen amerikanische Arbeiter und Familien vorgehen sollen. So will er die Wirtschaft vor ausländischen Einflüssen schützen, mit zwei einfachen Regeln "Buy American and hire American". Das ist auch auf seinem Twitter-Account aufgetaucht:

Außerdem hat Trump gesagt, dass er die US-Infrastruktur wieder aufbauen will. Zu viel Geld sei in Übersee ausgegeben worden, etwa bei Auslandseinsätzen des US-Militärs.Beendet hat Trump seine Rede mit einer Variation seines Mottos "We will make America great again": Er will Amerika auch wieder stark, wohlhabend, stolz und sicher machen. Ein paar Minuten vor ihm war schon sein Vize Mike Pence ins Amt eingeschworen worden. Nach der Amtsantrittsfeier hat Trump auch gleich die ersten Dekrete unterzeichnet, was live im US-Fernsehen zu sehen war. Dabei ging es unter anderem um die Bestätigung seiner Minister und den Aufruf zu einem nationalen Tag des Patriotismus.

Proteste von Trump-Gegnern