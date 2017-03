US-Präsident Donald Trump hat ein neues Dekret zur Einreise in die USA unterzeichnet.

Das hat das Weiße Haus bestätigt. Demnach dürfen Menschen aus sechs vorwiegend muslimischen Ländern nicht mehr einreisen. Dazu zählen Iran, Syrien, Somalia, Jemen, Libyen und der Sudan. Laut neuer Version wird Bürgern aus dem Irak nicht mehr pauschal die Einreise verboten. Ausgenommen werden auch Ausländer, die einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA oder ein Visa haben.Die Verordnung tritt in zehn Tagen in Kraft.

Den ersten Erlass von Trump hatten mehrere Gerichte gekippt. Trump hatte darin unter anderem einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus dem Irak, Libyen und anderen muslimisch geprägten Ländern angeordnet. Begründete hatte der US-Präsident das mit Terrorgefahr. National und international war Trump für sein Dekret scharf kritisiert worden.