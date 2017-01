Hunderttausende Menschen werden in Washington erwartet, wenn Trump um kurz vor 18.00 Uhr deutscher Zeit seinen Amtseid ablegt. Trump sagte gestern nach einem Konzert zu seinen Ehren, dass er das Land wieder einen wolle.

Gestern Abend hatten tausende Menschen in New York gegen Trump protestiert. Unter den Teilnehmern waren unter anderem auch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, die Schauspieler Robert de Niro und Alec Baldwin und der Regisseur Michael Moore. Für heute ist ein Protestmarsch gegen Trump in der Hauptstadt Washington geplant, zu dem Hunderttausende erwartet werden.