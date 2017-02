In den USA ist der Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump zurückgetreten.

Der Grund: Michael Flynn hatte noch vor Trumps Amtsantritt mit dem russischen Botschafter telefoniert und dabei auch über die Russland-Sanktionen des damaligen Präsidenten Barack Obama gesprochen. Vor allem aber: Er hat das nicht zugegeben. Erst als die New York Times am Freitag darüber berichtete, ruderte Flynn etwas zurück und sagte, er könne es "nicht ganz ausschließen". Jetzt schreibt er in seinem Rücktrittsgesuch, er habe Vizepräsident Mike Pence "unabsichtlich unvollständig informiert".