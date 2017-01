Eine der größten Demos fand in New York statt - in Sichtweite der Freiheitsstatue. Kundgebungen gab es auch in Washington vor dem Weißen Haus und in Boston.

Trump hatte am Freitag unter anderem angeordnet, dass Bürger aus mehreren muslimisch-geprägten Staaten die nächsten drei Monate nicht einreisen dürfen.

Auch aus Trumps Partei, den Republikanern, kommen inzwischen kritische Stimmen. Die Senatoren John McCain und Lindsey Graham warnten, der Erlass könne eher der Propaganda von Dschihadisten nutzen als die USA sicherer machen.

Trump selbst verteidigte seine Anordnung. Das Einreiseverbot richte sich nicht gegen Muslime, sondern gegen den Terror. Mehr als 40 Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit seien von dem Einreisestopp nicht betroffen. Außerdem habe sein Vorgänger Barack Obama Ähnliches gemacht und 2011 monatelang Visa für irakische Flüchtlinge verweigert.