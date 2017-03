Mindestens sieben Stunden sollten es schon sein, um gesund zu bleiben. Einer Studie zufolge schafft es mehr als ein Drittel aller arbeitenden US-Amerikaner aber nicht über diese Grenze. Das Online-Portal The Verge berichtet, welche Jobs wahre Schlafräuber sein können. Überraschenderweise gehören Flugzeug-Piloten nicht dazu, die bekommen neben Menschen mit religiösen Jobs den meisten Schlaf ab. Zu wenig schlafen dagegen Telefonisten, Trucker und Menschen in Gesundheitsjobs, aber auch Fabrik-Arbeiter. In diesen Jobs gibt es oft Nacht- und Schichtarbeit, was beides unsere innere Uhr stört. Der Job ist aber laut der US-Studie nicht der einzige Faktor: Schlechter schlafen auch Singles oder Geschiedene.

Die Studienautoren sagen: Weil ihre Studie methodisch eine Befragung ist, könnte es sein, dass die knapp 180.000 befragten Menschen sich bei der Schlafdauer vertan oder sie absichtlich schöngerechnet haben. Trotzdem sollte man die Ergebnisse ernst nehmen. Einer Schätzung zufolge kosten übermüdete Arbeiter allein die USA jährlich mehr als 400 Milliarden US-Dollar.