Aber wie immer man sie auch nennt: Fleischersatzprodukte sind einer neuen Untersuchung zufolge deutlich gesünder als richtige Salami oder richtiges Schnitzel. Analysiert wurden dafür Protein- und Fettgehalt, die gesättigten Fettsäuren und die Menge an Salz und Zusatzstoffen, und das bei 80 Produkten ohne Fleisch und knapp 30 Produkten mit Fleisch.

Das Ergebnis: Besonders bei ungesunden Fettsäuren schnitten die vegetarischen Produkte besser ab. Nur zehn Prozent von ihnen enthielten zu viel davon. Bei den Fleischprodukten war es genau umgekehrt. Auch an Zusatzstoffen waren in fleischfreien Schnitzel, Steaks und Wurstwaren weniger. Und sie enthielten meistens mehr Protein. Was alle Produkte gemeinsam haben: In ihnen steckt zu viel Salz.

Das Ergebnis dürfte dem Auftraggeber der Studie gut gefallen. Die Albert-Schweitzer-Stiftung setzt sich für den Tierschutz und gegen Massentierhaltung ein.