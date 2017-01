Was darf ein Bundeswehrsoldat sagen und was nicht - und zu wem? Diese Fragen soll ein Verhaltenskodex des Verteidigungsministeriums klären.

Tagesschau.de liegt der neue Vorschlag von Ministerin Ursula von der Leyen vor, und der regelt z.B., mit wem aus Industrie, Parlament und Medien Soldatinnen und Soldaten dienstlich in Kontakt stehen dürfen. Das soll Skandale wie den um das ausgemusterte Sturmgewehr G36 in Zukunft vermeiden. Die Untersuchung des Verteidigungsministeriums in dem Zusammenhang hatte außerdem ergeben, dass Waffenlobbyisten und Entscheidungsträger der Bundeswehr bei der Auftragsvergabe damals einen engen Ball gespielt hatten. Auch das soll künftig durch den Verhaltenskodex unterbunden werden.

Kritiker halten das Papier für überzogen und sprechen von einem "Maulkorb" für die Soldatinnen und Soldaten. Unter anderem haben sich der Wehrbeauftragte des Bundestages und der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sehr kritisch dazu geäußert.