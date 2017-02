Es gibt aber auch eine andere Idee, nämlich eine hormonfreie Verhütungsspritze. Das Ganze ist ein Kunststoffgel, das in den Samenleiter gespritzt wird. Dadurch werden die Spermien aufgehalten. Nur die restliche Flüssigkeit kann trotzdem noch langsam durch das Gel durchfließen, das heißt, es gibt keinen größeren "Rückstau". Und wenn das Gel wieder ausgespült wird, ist auch die Fruchtbarkeit zurück.

Bei Kaninchen haben die Tests mit dem Gel schon funktioniert. Jetzt haben Wissenschaftler das Ganze zwei Jahre lang an 16 männlichen Rhesusaffen ausprobiert. Die Verhütung klappte und es gab laut den Forschern kaum Probleme. In klinischen Tests soll das Verhütungsgel jetzt auch an Menschen getestet werden. Die Forscher sagen aber, dass das Gel auch für Affen nützlich ist. Bei denen gibt es nämlich viele Komplikationen, wenn man sie sterilisiert. Verhütung ist aber wichtig, vor allem in Zoos, um zu steuern, wie viel Nachwuchs die Affen bekommen sollen.