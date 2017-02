Eine Kleinstadt in den Niederlanden hat jetzt eine Idee, wie sie verhindern kann, dass Smartphone-Junkies einfach auf die Straße laufen. Und zwar, indem sie Extra-Ampeln auf den Fußgängerweg baut.

Star-Wars-artige Leuchtstreifen

Geplant sind LED-Leuchtstreifen, die direkt an der Bürgersteigkante befestigt sind. Wie die normale Ampel auch leuchtet und blinkt der Streifen entweder rot oder grün. Auch in Köln und Augsburg wurden solche Bodenampeln schon gestetet. Die Stadt Bodegraven in den Niederlanden will morgen den ersten Leuchtstreifen einweihen. Kritik gibt es aber schon vorab: Viele Niederländer finden, dass Smartphone-Nutzer so noch weniger auf ihre Umgebung achten.