Facebook hat in einem Prozess um verleumderischen Falschmeldungen einen Sieg eingefahren.

Das Landgericht Würzburg hat entschieden, dass Facebook verleumderische Inhalte, die ständig nochmal geteilt werden, nicht immer wieder löschen muss.

Konkret ging es um ein Selfie eines Syrers mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Bild aus dem Herbst 2015 wurde bei Facebook mit falschen Aussagen versehen und als Fotomontage hundertfach geteilt. In den Posts wurde der syrische Flüchtling zum Beispiel als Terrorist dargestellt. In anderen hieß es: "Merkel macht Selfie mit dem Täter" oder es wurde behauptet, er habe einen Obdachlosen in Berlin angezündet. Der Syrer wollte erreichen, dass Facebook selbst nach den Beiträgen sucht und sie löscht.

Jetzt bleibt es also bei Facebook so, dass Nutzer jeden einzelnen Beitrag melden müssen, den sie geöscht haben wollen.