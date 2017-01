In New York stehen hunderte Hauskatzen unter Quarantäne - wegen der Vogelgrippe.

Letzten Monat war das Vogelgrippe-Virus H7N2 bei Katzen in einem Tierheim in Manhattan entdeckt worden. Später tauchte es auch in Tierheimen in anderen New Yorker Stadtteilen auf.

Aktuell sind mehr als 450 Hauskatzen, bei denen das Virus festgestellt wurde oder bei denen der Verdacht einer Infektion besteht, in einem Übergangs-Tierheim untergebracht. Dort stehen sie 90 Tage unter Quarantäne - so lange, bis Laboranten der Universität Wisconsin das Virus nicht mehr nachweisen können. Besitzer von Hauskatzen wurden aufgefordert, bei ihren Tieren auf Symptome wie Schnupfen, Husten oder tränende Augen zu achten. Dass das Vogelgrippe-Virus auf Katzen überspringt, gilt als ungewöhnlich.

Auch Menschen wurden schon untersucht, das Virus war nämlich auch auf einen Tierarzt übertragen worden. Weitere Fälle, in denen in New York auch Menschen betroffen waren, gab es aber nicht.