Forscher der University of North Carolina haben herausgefunden, woran das liegt: Ihrer Erkenntnis nach binden sich die LSD-Moleküle besonders eng an die Rezeptoren im Gehirn, die für die Serotonin-Ausschüttung zuständig sind. Serotonin ist ein Botenstoff, der im Körper Glücksgefühle vermittelt. Die LSD-Moleküle kommen aber nicht so einfach an die Rezeptoren heran - wenn sie es dann mal geschafft haben, lassen sie so schnell nicht wieder los. Die Studienergebnisse zeigen auch, dass LSD schon in minimalen Dosierungen bewusstseinsverändernd wirksam wird und Halluzinationen auslösen kann.

Eine zweite Studie hat nachgewiesen, dass LSD bei bestimmten psychischen Krankheiten helfen kann: Denn bei gesunden Menschen sorgt Serotonin auch dafür, dass wir erkennen, was uns im Leben besonders wichtig, zum Beispiel Dinge oder auch Menschen, die wir mögen. Diese Fähigkeit geht Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie oder Depressionen häufig verloren.