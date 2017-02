In den Niederlanden werden die Stimmen bei der Parlamentswahl im März per Hand ausgezählt - aus Angst vor Hackerangriffen.

Der Innenminister des Landes will so verhindern, dass fremde Staaten die Wahl manipulieren. In einem Fernsehinterview wurde er konkreter: Er sprach davon, dass zum Beispiel Russland am Wahlausgang in den Niederlanden interessiert sein könnte. Bei der Parlamentswahl kann, wie es aussieht, die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders auf die meisten Stimmen hoffen. Allerdings will mit ihm bis jetzt keine andere Partei eine Regierung bilden.

In den Niederlanden hatten Medien berichtet, dass Computer bei der Wahl möglicherweise anfällig für Hackerangriffe sind. Dort wird zwar mit Zettel und Stift gewählt. Allerdings sollte nachher mithilfe von Computern ausgezählt werden. Das soll jetzt von Hand passieren.