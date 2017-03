Das Flugzeug von Mevlüt Çavuşoğlu wird keine Landeerlaubnis bekommen. Die Niederlande begründen das damit, dass die Türkei sich nicht an Auflagen halten wollte. Çavuşoğlu hatte vorab in einem Interview mit dem Sender CNN Türk vor diesem Schritt gewarnt. Sollte das passieren, dann werde es Sanktionen gegen die Niederlande geben. Präsident Recep Tayyip Erdoğan griff die Niederlande mit harten Worten an. Er bezeichnete sie als Nachfahren der Nazis, Faschisten und er kündigte Vergeltung an.

Der niederländische Premierminister Mark Rutte sagte, er könne den Ärger nachvollziehen, aber die Äußerungen von Erdoğan seien völlig fehl am Platz.

Geplant war eigentlich, dass Çavuşoğlu am Abend auf dem türkischen Konsulatsgelände in Rotterdam eine Wahlkampfrede halten soll. Der Außenminister will Werbung machen für ein "Ja" beim Verfassungsreferendum in der Türkei. Damit soll Erdoğan mehr Macht bekommen.

Auch in Deutschland wurden Auftritte von türkischen Politikern in den letzten Tagen abgesagt. Erdoğan hatte deshalb von Nazi-Methoden gesprochen.