Aus beiden Parteien hieß es, so könnten Jüngere stärker mitbestimmen, das sei in einer alternden Gesellschaft wichtig. Momentan gebe es ein Ungleichgewicht zwischen den Interessen der Jungen und denen der Senioren.

Die CDU lehnt das ab: Vor dem Gesetz würde man erst mit 18 erwachsen werden, da sei es ein Wertungswiderspruch, wenn Jugendliche schon mit 16 politisch volljährig würden, aber trotzdem nur bedingt Verträge abschließen könnten.

Auf anderen Ebenen gibt es das frühere Wahlrecht schon: Mit 16 kann man in vier Bundesländern den Landtag mitwählen, bei Kommunalwahlen auch in mehr. Ein landesweites Wahlrecht mit 16 gibt es in Österreich.