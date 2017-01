Diese Frage stellt sich vielen Leuten rund um Weihnachten - denn es ist traditionell das Fest, an dem essensmäßig so richtig aufgefahren wird. Die Antwort gibt der Mediziner Adam Taylor auf dem Portal The Conversation: Ja, der Magen kann reißen, wenn man zu viel isst. Das passiert zwar wirklich selten, weil man sich normalerweise übergibt, wenn man zu viel gegessen hat. Aber dass der Magen so voll wird, dass er an Rippen und Becken stößt, kann eben auch passieren. Und wenn dann nicht schnell notoperiert wird, dann kann man an der Völlerei sogar sterben.

Ein durchschnittliches Weihnachtsessen hat etwa zwei bis drei Mal so viele Kalorien wie eigentlich für einen ganzen Tag empfohlen werden. Eines der kalorienreichsten Weihnachtsessen jemals hatte sogar mehr als zehn Mal so viele Kalorien wie pro Tag empfohlen: Eine US-Amerikanerin aß 30.000 Kalorien in Form von Truthahn, Füllung, Schinken, Kartoffeln, Soße und Dessert.