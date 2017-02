Der Vize-Arbeitsminister hat bestätigt, dass eine entsprechende Präsidentenanordnung auch umgesetzt werden soll. Das Dekret hat den Titel "Zur Verhinderung von sozialer Abhängigkeit". Konkret heißt das für Arbeitslose und Bedürftige: Sie sollen umgerechnet mehr als 170 Euro im Jahr zahlen. Oder ihnen droht ein Strafprozess.

Die Anordnung hatte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko schon vorletztes Jahr unterschrieben. Damals hatte es viel Widerstand gegeben, sodass der Plan erstmal wieder auf Eis gelegt wurde. In den letzten Wochen aber haben mehr als 250.000 Weißrussen einen Brief vom Finanzamt bekommen, mit der Forderung, die mehr als 170 Euro zu zahlen. Kritiker fühlen sich an die Sowjetzeit erinnert. Damals wurden Arbeitslose als "Parasiten" bezeichnet und in Straflager gesteckt.