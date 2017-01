Schwarze Löcher spielen im Weltall so etwas wie Planeten-Baseball.

Alle paar tausend Jahre kommt eine Sonne zu nah an das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Dann wird sie in nur wenigen Stunden auseinandergerissen. Reste solcher Sonnen ziehen sich aber innerhalb eines Jahres zu neuen, Planeten-großen Objekten zusammen. Und diese Objekte werden dann ins All geschleudert.

Eine Studentin aus Harvard hat das jetzt genauer berechnet. Aus einer einzigen Sonne können demnach hunderte solcher Objekte werden, die durch das All schießen, manche davon größer als Jupiter. Einige dieser kosmischen Baseballs könnten nur ein paar hundert Lichtjahre von der Erde entfernt sein. Die Studentin und ihre Kollegen gehen davon aus, dass benachbarte Galaxien wie Andromeda bei dem Spiel mitmachen und ebenfalls mit solchen Planeten schießen.