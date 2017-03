In allen großen Städten des Landes gingen Tausende auf die Straße, um mehr Gleichberechtigung und Schutz vor Gewalt zu fordern - und den Rücktritt des umstrittenen Präsidenten Michel Temer. Er hatte Mitte letzten Jahres die Regierung übernommen, nachdem die damalige Präsidentin Dilma Rousseff vom Kongress entmachtet worden war. Temers Rede zum Weltfrauentag sorgte für neuen Zündstoff: Er lobte unter anderem die wichtige Rolle von Frauen im Haushalt, und sagte als Beispiel für die Teilhabe von Frauen an der Wirtschaft wörtlich: "Niemand prüft die Preise im Supermarkt so gut wie eine Frau."

Auf der ganzen Welt Demonstrationen für Frauenrechte

Demonstrationen zum Weltfrauentag gab es auch in anderen Teilen der Welt - in den USA richteten sich die Proteste vor allem gegen US-Präsident Donald Trump und seinen Umgang mit Frauen.

Auch in der Türkei gingen viele für Gleichberechtigung und gegen Gewalt gegen Frauen auf die Straße. In Istanbul gab es auch Sprechchöre gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Außerdem trugen manche Demonstranten Schilder mit der Aufschrift "Nein" - das ist zurzeit das übliche Zeichen gegen Erdogans Pläne für eine Präsidial-Verfassung in der Türkei. Die Demo wurde von viel Polizei begleitet. Zwischenfälle wurden keine gemeldet. Auch in der Hauptstadt Ankara und dem südosttürkischen Diyarbakir gab es Proteste - auch hier waren "Nein"-Schilder zu sehen.