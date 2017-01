Die Aussichten sind düster: Wenn nichts passiert, dann könnte es in wenigen Jahren mehr Plastik im Meer geben als Fische - schon heute gibt es Strände, an denen man nicht im azurblauen Meer, sondern in einer Plastiksuppe schwimmt.

Jetzt haben sich 40 Konzerne dazu verpflichtet, weniger und umweltfreundlichere Plastikverpackungen zu verwenden. Sie schlossen sich einer Initiative der Seglerin Ellen MacArthur an, die schon länger gegen die Verschmutzung der Weltmeere kämpft. Zu den Konzernen zählen zum Beispiel Procter und Gamble, Danone und Coca-Cola. Unilever, ein Unternehmen, das Putzmittel in Plastikflaschen abfüllt oder Lebensmittel in Plastiktüten verpackt, verpflichtet sich zum Beispiel in den nächsten Jahren neue Verpackungen zu entwickeln. Diese sollen wiederverwertbar, recyclebar oder kompostierbar sein.

Schätzungen zufolge schwimmen schon heute 150 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Und es wird immer mehr: Jede einzelne Minute wird die Menge eines kompletten Müllwagens voll Plastik dazu gekippt.