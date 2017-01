Das Wetter von 2016? Da war was.

Der Winter Anfang des Jahres ist ausgefallen und der Sommer war irgendwie nicht der Rede wert? Je nachdem, wo in Deutschland man so wohnt, gab's noch Sturzfluten im Juni mit Überschwemmungen und heftige Gewitter. Soweit die spontanen Erinnerungen.

Die vorläufige Jahresbilanz vom Deutschen Wetterdienst ist da etwas fundierter. Die Meteorologen sagen, dass es 1,4 °C wärmer war als der Durchschnitt. Wobei das der Mittelwert aus den Jahren 1961 bis 1990 ist. So haben Wetterdienste es weltweit vereinbart. Und trotz der Sturzfluten in einigen Regionen war 2016 statistisch gesehen trockener als sonst. Damit ist es das sechste zu trockene Jahr in Folge. Die Sonne hat dieses Jahr deutschlandweit durchschnittlich lang geschienen.

Global sieht die Jahresbilanz anders aus. Da ist 2016 auf Rekordkurs. Es wird weltweit das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, Ende des 19. Jahrhunderts. Meteorologen gehen davon aus, dass das zum Einen am Klimawandel liegt und zum Anderen an der Wetteranomalie El Niño. Die hat sowohl 2015 als auch 2016 zum globalen Temperaturrekord beigetragen.