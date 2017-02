Seit zwei Jahren forschen Biologen in den USA an der Auferstehung des Wollhaarmammuts.

In zwei Jahren wollen sie so weit sein, einen Mammut-Fötus im Labor zu erzeugen. Von diesem Ziel haben sie unter anderem Journalisten vom britischen Guardian erzählt. Demnach setzen die Wissenschaftler für ihr Projekt auf die Zellen von asiatischen Elefanten. Das sind die nächsten noch lebenden Verwandten der Mammuts. In das Erbgut der Elefanten haben die Forscher nach eigenen Angaben mehrere manipulierte Gene eingeschleust, die auch bei den Mammuts vorkamen. Bis jetzt haben diese Manipulationen aber nur an einzelnen Zellen funktioniert, ein lebender Embryo ist das nächste Ziel. Die Wissenschaftler wollen anschließend das Tier in einer künstlichen Gebärmutter heranwachsen lassen.

Langfristig hoffen sie unter anderem, dass der asiatische Elefant vorm Aussterben bewahrt wird, indem sein Erbgut im rekonstruierten Mammut weiterlebt. Die echten Wollhaarmammuts sind vor etwa 4000 Jahren ausgestorben - durch eine Kombination aus Klimawandel und menschlicher Jagd.