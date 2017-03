Der Auslandsgeheimdienst der USA hat offenbar eine streng geheime Einheit in Deutschland, die Hackerangriffe plant.

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat tausende Dokumente veröffentlicht, die von der CIA stammen sollen. Demnach sitzt in Frankfurt am Main eine spezialisierte Truppe von IT-Experten, die Computerangriffe auf Ziele in Europa, China und im Nahen Osten vorbereitet - zum Beispiel mit Viren.