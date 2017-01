Aber in jeder Maus steckt auch ein kleines Raubtier. Forscher aus Brasilien und den USA haben es geschafft, das per Knopfdruck zum Vorschein zu bringen - mit Gentechnik und Licht. Forscher haben per Laser das Gehirn von Mäusen so beeinflusst, dass die dann - völlig wild geworden - auf Insekten oder Gegenstände losgegangen sind und sich darin verbissen haben. Nur Artgenossen griffen die Mäuse nicht an.