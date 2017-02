Davor warnen Wissenschaftler und Naturschützer in einer Studie, die sie im Magazin Current Biology veröffentlicht haben. Demnach ist die Zahl der Waldelefanten innerhalb von zehn Jahren um 80 Prozent gesunken. Grund ist Wilderei.

Die Autoren der Studie beziehen sich vor allem auf die Situation in Gabun. Das Land in Westafrika hat viel Wald und wenig Menschen und war bisher wichtiges Rückzugsgebiet für diese Elefanten-Art. Aber inzwischen würden auch dort Wilderer jedes Jahr zehntausende Tiere töten. Waldelefanten sind etwas kleiner als die bekannteren Afrikanischen Elefanten, die in Savannengebieten leben.

Die Forscher appellieren an Regierungen und Naturschutzorganisationen, die Wilderer schnell zu stoppen. Die kommen der Studie zufolge oft aus dem armen Nachbarland Kamerun. Wilderer machten Jagd auf das Elfenbein, das auf dem internationalen Markt viel Profit einbringt.