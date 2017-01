Laut einer Wirtschaftsstudie verlagert sich der Schwerpunkt von Streiks in Deutschland immer mehr von der Industrie in den Dienstleistungsbereich.

Das trifft zunehmend Dritte, zum Beispiel Flugreisende, Supermarktkunden oder Brief-Empfänger. Zwischen 2008 und 2014 ist laut der Studie die Zahl der Streiks auf im Durchschnitt rund 150 pro Jahr angestiegen. Die Studienautoren vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft geben dafür der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Schuld. Sie verhalte sich aggressiver, weil sie immer weniger Mitglieder und mehr Konkurrenz durch andere Gewerkschaften habe.

Andere Studien sehen die Streiks in Deutschland weniger dramatisch, zum Beispiel eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung: Darin wird argumentiert, dass in anderen Ländern noch viel mehr gestreikt wird, zum Beispiel in Frankreich. Außerdem sei es logisch, dass es mit dem Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft und durch die zunehmende Privatisierung mehr Streiks gibt, die auch Dritte treffen.