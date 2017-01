Wir berichten in den Wissensnachrichten sehr oft über Studienergebnisse, die Wissenschaftler in Fachmagazinen veröffentlichen. Wir versuchen dabei, so objektiv wie möglich zu sein - doch auch wir werden offenbar beeinflusst.

Das sagen zumindest dänische Wissenschaftler von der Uni Kopenhagen. Sie haben in Computerberechnungen herausgefunden, dass Studien, die eine Hypothese belegen, viel öfter veröffentlicht werden als Studien, die eine Hypothese widerlegen. Viel öfter heißt in diesem Fall: zehn Mal so oft. Und manchmal werden Studien mit negativen Ergebnissen sogar so umformuliert, dass sie positiv erscheinen.



Den Dänen zufolge kann das dazu führen, dass im schlimmsten Fall falsche Hypothesen als wahr propagiert werden. Denn selbst wenn es zu derselben Hypothese genauso viele Studien gibt, die sie bestätigt haben, wie Studien, die sie widerlegt haben, wird die Hypothese mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit als bestätigt wahrgenommen werden - ganz einfach, weil über die Studien, die das Gegenteil ergeben haben, niemand berichtet. Die Forscher fordern deshalb, dass wissenschaftliche Fachmagazine auch über negative Studienergebnisse berichten müssen.