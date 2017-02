Der Vizeminister der Marine erklärte, die Streitkräfte seines Landes seien verpflichtet, menschliches Leben zu schützen. Die Yacht sei auf Anordnung des Präsidenten aus den guatemaltekischen Gewässern hinausbegleitet worden.

Offshore-Abtreibungen

An Bord sollen vier Mitarbeiter der Organisation "Women on Waves" gewesen sein. Sie hätten sich als Touristen ausgegeben, aber an Land für kostenlose Abtreibungen geworben. Die niederländische Abtreibungsorganisation wirbt auch auf ihrer Webseite für sichere Schwangerschaftsabbrüche in internationalen Gewässern.

In Guatemala ist Abtreibung nur dann erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Die Organisation sagt, es gebe dort aber pro Jahr 65.000 illegale, unsichere Schwangerschaftsabbrüche.