Hunderttausende demonstrieren für Frauenrechte

In den USA haben hunderttausende Menschen für die Rechte von Frauen und Minderheiten demonstriert - unter anderem in der Hauptstadt Washington, in Los Angeles, Chicago und Denver.

In New York sperrte die Polizei den Zugang zum Trump Tower. Denn die "Women's Marches" richten sich auch gegen den neuen US-Präsidenten. Im Wahlkampf hatte Donald Trump mit diskriminierenden Äußerungen für Empörung gesorgt.

Zu einer der größten Kundgebungen, in Washington, D.C., kamen nach Schätzungen mehr Leute als gestern zur Vereidigungszeremonie. Der Marsch zum Weißen Haus musste wegen der Menschenmassen umgeleitet werden. Die Veranstalterinnen sprechen von bis zu 500.000 Teilnehmern. Zahlen der Behörden gibt es bisher nicht. Redner kritisierten Trump, unter ihnen Filmemacher Michael Moore, Popstar Madonna und mehrere Frauenrechtsaktivistinnen. Schauspielerin Scarlett Johansson hat Trump aufgefordert, die Frauen in den USA zu unterstützen, in ihrem Kampf für die Gleichberechtigung.

Weltweit gab es etwa 670 ähnliche "Women's Marches", allerdings mit weniger Teilnehmen als in den USA - zum Beispiel in Paris, Rom oder London. Beim größten Protestzug in Deutschland liefen mehr als 2000 Menschen durch Frankfurt am Main. Auch in Berlin, München und Heidelberg marschierten Frauen für die Gleichberechtigung.