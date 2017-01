Zum 27. Mal in 44 Jahren gibt es die sogenannte Schaltsekunde. Die wird vom Internationalen Erdrotationsservice in Paris in die Atomzeit eingepflegt. Das sorgt dafür, dass die Uhren der Erdrotation nicht hinterherhinken. Die Erde braucht für eine Umdrehung nämlich ein bisschen mehr als 24 Stunden. Wenn man das nicht ausgleicht, ginge die Sonne in ein paar Millionen Jahren erst am Mittag auf.