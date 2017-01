US-Beamte twitttern gegen Zensur

Was Donald Trump kann, können seine Beamten schon lange.

Weil der neue US-Präsident einige Behörden angewiesen hat, ihre Veröffentlichungen einzuschränken, twittern die Angestellten jetzt selbst - von privaten Accounts, aber mit dem Logo ihrer Behörde und mit dem Hashtag #resistance - Widerstand. Besonders betroffen ist die Umweltschutzbehörde EPA. Alle schon veröffentlichten Studien und Daten werden überprüft, neue Inhalte müssen erst von der Regierung freigegeben werden. Mitarbeiter berichten, die Beschränkungen seien viel größer als unter früheren US-Präsidenten. Trump hatte sich schon vor seiner Wahl mit der Umweltbehörde angelegt, weil die seiner Meinung nach zu einseitig den Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht.

Aber auch in vielen anderen US-Behörden gibt es Widerstand: Bei der Nasa, der Nationalpark-Aufsicht, dem nationalen Gesundheitsinstitut und auch in einigen Minsterien beschweren sich Mitarbeiter über Zensur - und greifen per Twitter zur Selbsthilfe. In dieser Woche sind mindestens 14 solcher Alternativ-Accounts neu angemeldet worden. @ungaggedEPA etwa verspricht seinen Followern unzensierte Nachrichten, die - so wörtlich - "die US-Umweltschutzbehörde nicht veröffentlichen kann."